VIDEO. Ongezien: bijna helft van peloton snijdt parcours af tijdens wedstrijd JH

03 juni 2019

11u39 2 Time-Out Een opmerkelijk beeld uit een wielerwedstrijd dook vandaag op: waar het eerste deel van het peloton de regels naleefde en de weg volgde, sneed de tweede helft door de velden een hoek van het parcours af. Een actie die in het verleden enkelingen wel al probeerden, maar niet in zo’n grote getale.

How many riders were disqualified in this race. Anyone counted? 😂😂 pic.twitter.com/fs1CLhWfzH La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link

Het fragment zou tijdens de Ronde van Limburg gefilmd zijn, een eendagswedstrijd in Nederland. De winst was er voor de Belg Brecht Stas. Hij klopte er zijn landgenoot Jaron Wydooghe en de Nederlander David Dekker in een sprint. Of de “valsspelers” in de video ook een straf kregen, is (voorlopig) niet bekend. Het feit staat vast dat er in het verleden renners al voor minder uit koers werden gezet.