VIDEO. Noel Gallagher brengt eerbetoon aan Kompany tijdens concert in Seoul XC

20 mei 2019

Noel Gallagher, voormalig frontman van de band Oasis, heeft tijdens zijn concert in het Zuid-Koreaanse Seoul een eerbetoon aan Vincent Kompany gebracht. Gallagher staat bekend als een fan van Manchester City.

“Onze kapitein heeft besloten ons te verlaten en keert terug naar zijn ex-club Anderlecht. Vinnie, het is een plezier je te leren kennen. Het is een plezier een vriend en supporter van je te zijn. Ik wens je al het beste... En nu spelen we Wonderwall voor Vinnie”, klonk het bij Gallagher. Tijdens het nummer werden er op de achtergrond beelden van Kompany getoond. Geniet hieronder even mee.