VIDEO. Nicole wordt uit publiek geplukt voor 'onmogelijke' uitdaging. Ze slaagt en wint auto

Nicole Kornet krijgt tijdens een basketbalwedstrijd de vraag of ze tijdens de rust een auto wil winnen. De rechtenstudente moet daarvoor vier keer scoren met een basketbal, zelfs van in de middencirkel. Aartsmoeilijk, maar Nicole gooit uitgerekend op haar 25ste verjaardag met een rotvaart vier keer in het net!

De knalprestatie vond plaats op 7 december in Los Angeles, tijdens een vrouwenwedstrijd van UCLA tegen Fresno State.

