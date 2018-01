VIDEO: Mountainbiker raast met meer dan 100 km/u van skipiste

De Oostenrijkse mountainbiker Max Stöckl heeft de 3.312 meter lange afdaling van Die Streif in zijn thuisland Kitzbühel bedwongen op een mountainbike. Zijn fiets stelde hij samen met onderdelen die iedereen in de winkel kan kopen, weliswaar voorzien van 1,5 centimeter lange metalen spikes. Op de piste met een gemiddelde hellingsgraad van maar liefst 27 procent haalde de 43-jarige durfal een topsnelheid van 106 kilometer per uur.

