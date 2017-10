VIDEO: MMA-ster versus bodybuilder-kolos, wie trekt aan het langste eind? Glenn Van Snick

11u50

Bron: Dailystar 0 rv Links: Sage Northcutt, rechts: Blessing Awodibu. Time-out Sage Northcutt en Blessing Awodibu stonden een poosje geleden tijdens een geïmproviseerd duel in Shangai recht tegenover elkaar. Een opmerkelijke strijd, want Northcutt is een 21-jarige toptalent uit de Mixed Martial Arts (MMA) terwijl zijn opponent een van 's werelds bekendste bodybuilders is. 77 kilogram versus 122 kilogram, sierlijke techniek tegenover brute kracht. Niet meteen een doorsnee kamp, dus. Maar wie trok nu net het laken naar zich toe?

Wel, ietwat verrassend moest de Ierse kolos het onderspit delven. De MMA-ster wist Awodibu op te tillen en tegen het canvas te gooien. Gespartel van de bodybuilder baatte niet meer, Northcutt was overduidelijk de winnaar waarna de twee tenoren in elkaars armen vielen.



Meteen regende het reacties op de social media. "Dat is zo geweldig, wie was net de bodybuilder?" was een van de vele commentaren. "Awodibu zou misschien sterker zijn, maar Sage had duidelijk het voordeel dat hij groter was", merkte een andere fan op. Of hoe duels tussen protagonisten uit twee totaal verschillende sporten steeds populairder wordt...

Bodybuilder takes on a #ufc superstar @supersagenorthcutt 😂🙌🏾🤣. This was fun as fuck . Sage v #blessingtheboogieman 😂Watch full video on my YouTube channel 😂😂🙌🏾🤣 link in my bio #ufc #fightgame #funnyfights #lol #inshanghai @trecwear Een foto die is geplaatst door blessing awodibu (@blessing_awodibu) op 23 okt 2017 om 14:23 CEST

Man can't find the scoop 🤣😂🤣😂 , new video on the way . Double tap tha fook outa this pic if you want to see the video ❤️👍🏾🤣😜. #cantfindthescoop #wheresthescoop @trecnutrition @trecwear Een foto die is geplaatst door blessing awodibu (@blessing_awodibu) op 24 okt 2017 om 11:27 CEST

Trying some Shanghai China Pear tea Een foto die is geplaatst door Sage Northcutt (@supersagenorthcutt) op 05 sep 2017 om 06:06 CEST