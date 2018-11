VIDEO. Matchwinnaar Fellaini krijgt op social media lachers op de hand nadat hij in catacomben op zoek gaat naar zijn mascotte MDB

28 november 2018

Mourinho - die uitpakte met een nieuwe opvallende viering - mocht zijn Rode Duivel gisterenavond bedanken. In de 90ste minuut knalde Marouane Fellaini het leer met een gekruist schot in doel. Goed voor de 1-0-zege van Manchester United tegen Young Boys Bern. Hij kroonde zich zo tot held van de Mancunians. Voor de wedstrijd kreeg ‘Big Fella’ op de social media nog de lachers op de hand. Iedereen was met een mascotte in de hand klaar om de grasmat op Old Trafford te betreden. Behalve Fellaini die verbaasd om zich heen keek. Daarbovenop plaatste Bleacher Report nog een humoristische foto op Twitter. Op de ploegfoto van Manchester United kreeg iedereen een zogenaamde Fellaini-pruik. Met uitzondering van Marouane zelf die recent afscheid nam van zijn weelderige haardos.

Daarna kroonde hij zich dus tot matchwinnaar. Al leek onze landgenoot de bal wel eerst klaar te leggen met de hand. “Ik vond het geen hands. Als ik de bal met de hand heb geraakt, dan was het niet de bedoeling”, vertelde ‘Big Fella’. “Ik denk dat het altijd goed is om te winnen. We creëerden veel kansen en we moesten al eerder scoren. Maar oké, dat is voetbal. Het belangrijkste is dat we winnen. We speelden positief voetbal. We liepen en speelden naar voren en ik denk dat dat het belangrijkste is vandaag.” De laatste keer dat Manchester United na een doelpunt in de 90ste minuut kon winnen in de Champions League was in 2007 na een treffer van Cristiano Ronaldo. Dat seizoen (2007/2008) won ManU de Beker met de Grote Oren ook. Al zal het volgens analisten Paul Scholes en Rio Ferdinand dit keer allicht zo’n vaart niet lopen.

