VIDEO. Knipper met de ogen en je ziet ‘m niet: Hazard maakt indruk op training bij Real TLB/MMP

15 juli 2019

De avonturen van Eden in Montréal. Hazard bereidt zich met zijn nieuwe werkgever Real Madrid tijdens een oefenstage in Canada voor op het nieuwe seizoen. En dat loopt wel vlot, zo doen beelden die gretig gedeeld worden op Twitter toch uitschijnen. Hazard pakt uit met heerlijke schijnwebegingen, listige passjes en goals - ook daarvoor hengelde Real hem binnen. Tijdens een wedstrijdvorm verdedigde Rode Duivel Thibaut Courtois één van de goals en in onderstaande video passeert ook de doelman een paar keer de revue. In het weekend van 18 augustus begint Real aan de competitie, met een match in het Estado Balaídos van Celta Vigo. Hazard kan er zijn grote debuut in LaLiga vieren. De eerste Clásico die Hazard kan afwerken, volgt op 27 oktober. Ook al buitenshuis: FC Barcelona - Real Madrid.

Enkele acties van Hazard allemaal op een rijtje:

Eden Hazard is already enjoying training with his new club 😤😤#RMCF pic.twitter.com/sYxSBpLYb6 FootySays(@ Footy_Says) link

‘Japanse Messi’ fan van Hazard

Nog een grappig moment de stage van Real Madrid. Het 18-jarige Japanse talent Takefusa Kubo, dat indruk maakte op training (zie video boven), speelt net als Hazard sinds dit seizoen bij ‘De Koninklijke’. De Japanner, in het verleden de ‘Japanse Messi’ genoemd, raapte zijn moed bijeen om de Rode Duivel aan te spreken op training. En die bleek duidelijk in zijn nopjes met het compliment van Kubo.

In het filmpje vertelt Kubo over het begin van zijn voetbalcarrière. Hij leerde alles van zijn vader, zegt hij, die zelf nog voetbal speelde tijdens zijn studententijd in Japan. Wanneer hij dan de vraag krijgt waar hij al zijn dribbels geleerd heeft, richt de knaap zich tot Hazard. Zoals we hem kennen zorgde dat weer voor de nodige hilariteit...

