VIDEO: Keeper krijgt rood in strafschoppenserie, maar wat daarna gebeurt slaat werkelijk alle gensters

20u42 31 RV De Qatarese kapitein neemt de handschoenen op en stopt zowaar de beslissende penalty. Time-out Elk weekend zien we gekke voetbaltaferelen de revue passeren, maar deze willen we u absoluut niet onthouden. De kwalificatiewedstrijd voor het Aziatisch kampioenschap voetbal U19 tussen Qatar en Irak baarde een ongeziene ontknoping. Mét de nodige portie triomf en tragiek.

In hun beslissende wedstrijd met het oog op kwalificatie voor het Aziatisch voetbalkampioenschap onder 19 jaar bleven Qatar en Irak op een billijke 1-1 steken. Geen afscheiding dus na 90 minuten en zo zouden penalty's voor de beslissing zorgen.

Daarin was een sleutelrol weggelegd voor de jonge Qatarese doelman. Bij een 3-2 tussenstand in het voordeel van Qatar ontpopte hij zich met een knappe redding tot de grote held van de natie. De kwalificatie leek binnen, al was niets minder waar. De scheidsrechter in kwestie keurde de redding van de Qatarese goalie af. Te snel van de doellijn weggesprongen, oordeelde de man in het zwart. Op de koop toe gaf hij de onfortuinlijke doelman ook nog eens zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. Inrukken dus voor de (anti-)held van de avond.

Irak waande zich zeker van de zege. Qatar moest verder zonder doelman, bovendien wisten de meeste spelers (terecht) niet meer waar ze het hadden tijdens deze knotsgekke fase.

Net op dat moment nam Nasser Abdulsalam de handschoen van zijn uitgesloten ploegmakker letterlijk en figuurlijk op. De Qatarese kapitein zette zich in doel en deed het kunststukje van zijn goalie nog eens fijntjes over. Geen 3-3 dus voor Irak en zo mocht Qatar dolgelukkig naar de eindronde van het Aziatisch kampioenschap U19. Gerechtigheid geschied, zouden wij dan durven zeggen.

Penaltysoap... Winnende redding keeper Qatar -19 - denkt hij, arbiter annuleert actie, geeft keeper rood, captain neemt taak over en redt...

