VIDEO: Jurgen VDB maakt droom waar en gaat racen met Anthony Kumpen Mathieu Goedefroy

19 april 2018

Racen op een circuit met professionele piloot Anthony Kumpen. Het stond al even op de bucketlist van ex-wielrenner Jurgen Van den Broeck, maar na vandaag mag er een streep door. Dankzij Het Laatste Nieuws mocht de voormalige ronderenner het Circuit van Mettet op in de Volkswagen Fun Cup. Een unieke ervaring, die smaakt naar meer. "Het is niet dat ik me er zoals Tom Boonen op wil toeleggen, maar zelf eens deelnemen aan zo'n Fun Cup zie ik wel zitten."