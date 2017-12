VIDEO: Jockey verliest controle en komt ei zo na onder paard terecht, maar wat er dan gebeurt is te straf voor woorden Manu Henry

17u49 0 Absolutely unbelievable! @jackkennedy15 @ClonmelR pic.twitter.com/lCuA0YXAac At The Races(@ AtTheRaces) link

Van een straffe wending gesproken. In het Ierse Clonmel heeft jockey Jack Kennedy, amper achttien jaar, zich op verbluffende wijze in de kijker gespeeld. Kennedy verloor de controle over zijn paard en leek ten val te komen, maar hield zich wonderwel overeind. Alsof het zo moést zijn, loodste hij zijn paard Robin des Mana ook nog eens naar de overwinning.

