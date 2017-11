VIDEO: Is hij dan écht met pensioen? Mayweather nog steeds 'sneller dan het licht' DMM

06u43

Bron: Instagram 0 RV Mayweather neemt de bokshandschoen nog geregeld op.

Officieel is Floyd 'Money' Mayweather na zijn kamp tegen Conor McGregor deze zomer weer in pensioen getrokken. De 40-jarige Amerikaan vult tegenwoordig zijn dagen met het runnen van zijn eigen nachtclub, al blijft hij bij gelegenheid wel de bokshandschoenen opnemen. 'Money' toonde in een filmpje op Instagram nog eens zijn legendarische snelheid. Houdt u het aantal vlugge vuistjes bij?

Distinguished gentleman. Een foto die is geplaatst door Floyd Mayweather (@floydmayweather) op 08 nov 2017 om 08:40 CET