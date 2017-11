VIDEO: Is dit de snelste dubbele gele kaart zonder ook maar één bal te raken? Glenn Van Snick

19u33 0 rv De dubbele gele kaart.

Gekker wordt het niet op een voetbalveld. Welgeteld tien seconden stond Nestor Martin Alegre - een spits van het Argentijnse Deportivo Madariaga - op het veld toen hij zich alweer mocht gaan douchen. Een dubbele gele kaart maakte een einde aan zijn wel heel korte invalbeurt, en dat zonder één bal te raken.

Het eerste gele karton kreeg de man onder de neus geduwd toen hij te vroeg het veld betrad bij zijn invalbeurt. Blijkbaar was dat niet naar de zin van de aanvaller, want hij riep ref Corder nog wat lelijks na. Het gevolg: een tweede gele kaart en dus rood. Met de staart tussen de benen droop Alegre af, exact tien seconden nadat hij in de strijd werd gegooid.