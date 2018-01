VIDEO: Hoe deze Ivoriaanse speler zijn doelman op grappige wijze bijstaat, is haast ongezien MDB

21u12

Bron: Twitter 3 Un joueur de Ligue 1 Ivoiriene se prend our spider man en plein match 😂😂😂 pic.twitter.com/uZexZyReY7 sport-ivoire.ci(@ sport_ivoire1) link

Luis Suarez deed het hem al voor op het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Tijdens de kwartfinale tegen Ghana ontpopte de spits zich heel even tot doelman door de bal met de hand van de lijn te keren om een doelpunt te voorkomen. Nu heeft de Uruguayaan een te duchten opvolger. In de eerste klasse van Ivoorkust stond een speler zijn doelman op onnavolgbare wijze bij. De rode kaart was dan ook meer dan op zijn plek.

RV