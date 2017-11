VIDEO: handtastelijkheden nu ook (voor de lol) op het kampioenenbal tijdens wel erg vreemde viering Romeinse goal Hans Op de Beeck

07u00 0 rv Perotti in een aparte viering met Shaarawy.

Chelsea liep gisteravond als eerste Engelse club in deze Champions League-jaargang averij op. Bij AS Roma werd het 3-0, zodat het de eerste plaats in groep C voorlopig aan de 'giallorossi' moet laten. El Shaarawy bevestigde zijn goeie vorm met twee goals, waarvan vooral de eerste een ware beauty was. Maar het was na doelpunt nummer twee, op assist van Nainggolan waarbij Chelsea-verdediger Rüdiger in de fout ging, dat er zich een wel erg vreemde fase afspeelde in het Stadio Olimpico. Terwijl de Romeinen de tweede goal van de Egyptenaar vieren, mengt Diego Perotti zich op geheel eigen wijze in de festiviteiten. Ook de reactie van El Shaarawy mag er zijn: de aanvaller voelt snel nattigheid, maar wanneer hij zich omdraait en ziet dat het de Argentijn is die handtastelijk is, kan hij er hartelijk om lachen. Perotti liet zich ook in de tweede helft opmerken. De aanvaller nam op zijn beurt Courtois knap te grazen. Hazard speelde net als Nainggolan de hele partij, Batshuayi viel een kwartier voor tijd bij die 3-0-stand in.

Roma score against Chelsea and Perotti celebrates the goal in an interesting way with El Sharaawy. pic.twitter.com/2kj6ZlQapk Zlatan Facts(@ ZIatanFacts) link

Photo News Nainggolan blij voor Perotti die zijn eerste CL-goal voor AS Roma maakte.

