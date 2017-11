VIDEO: Formule 1-wagen racet over kasseien bergpas op en maakt donut sam

Formule 1-wagens zijn gemaakt om over perfect egale wegen te zoeven. Red Bull Racing stuurde echter eentje over de kasseien op een kronkelende Zwitserse bergpas, met aan het stuur Formule E-kampioen Sébastien Buemi. Hij stuurde de aangepaste RB8, de wagen waarmee Sebastian Vettel in 2012 het wereldkampioenschap won, over de 19de-eeuwse Tremolastrasse een berg op richting Airolo. Als toetje deed hij boven een donut.

