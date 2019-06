VIDEO. FIFA-voorzitter Infantino slaat mal figuur met dramatische hoekschop TLB

08 juni 2019

14u23

Bron: AP 0

Gianni Infantino werd eerder deze week op het FIFA-congres in Parijs herkozen als president van de wereldvoetbalbond FIFA. De 49-jarige Zwitser had geen tegenkandidaat en zijn tweede termijn duurt tot 2023. Maar ook niet álles verliep volgens plan voor Infantino in de Franse hoofdstad. Tijdens een potje voetbal viel de Zwitser toch even door de mand met een dramatische hoekschop. Om FIFA-voorzitter te worden hoef je duidelijk geen begenadigd voetballer te zijn...