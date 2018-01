VIDEO: Fan bekogelt speler van de tegenpartij, maar zijn geniale reactie had de supporter niet zien aankomen Mike De Beck

Stelios Demetriou heeft zich in de goede zin van het woord laten opmerken. Niet met een technisch hoogstandje of een schitterend doelpunt, maar wel omwille van zijn knappe reactie. Een supporter van Greenock Morton bekogelde de verdediger van St Mirren met een voorwerp terwijl die op het punt stond om een inworp te nemen. Demetriou haalde zijn schouders even op totdat hij zag wat er naar hem werd gesmeten. De Brit nam snel even een hap van de chocoladereep om daarna doodleuk de inworp te nemen. Een schitterende reactie waar Standard-coach Sá Pinto misschien nog wel iets van kan leren. Het werd uiteindelijk 1-1 in het duel tussen beide ploegen uit de Scottish Championship, de Schotse tweede klasse.