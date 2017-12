VIDEO: "F*ck off, ik ben hier niet om cadeaus uit te delen", bij Milan houden ze nu al hun hart vast voor Gattuso DMM

Bron: Sportbible 0 Photo News Time-out 'Rhino' is back en dat hebben we met z'n allen geweten. De beenharde ex-middenvelder moet AC Milan uit het slop halen, maar kon als trainer absoluut nog geen potten breken. Bovendien is de Italiaan zijn typerende woede-uitbarstingen nog lang niet verleerd.

Neen, de trainerscarrière van Gennaro Gattuso is geen onverdeeld succes te noemen. Enkele wedstrijden bij Sion, een avontuur bij OFI Kreta en daarna ook een weinig roemrijke passage bij tweedeklasser Pisa. AC Milan legt zijn eieren dus wel in een heel riskant mandje. Bovendien kan dat mandje in Gattuso's geval nogal snel ontvlammen. Althans, zo leert een opgedoken video van een persconferentie voor OFI Kreta.

De beelden dateren van drie jaar geleden, maar zijn het zoveelste toonbeeld aan wat Milan zich de komende maanden mag verwachten. Ook naast het veld schiet Gattuso dus met scherp en dat mochten enkele Griekse journalisten op Kreta aan den lijve ondervinden. Na mindere resultaten ontstak de Italiaan in een ongeziene colère, zeker na een vraag omtrent een mogelijk ontslag.

"Ik ween toch ook niet wanneer ik geen geld ontvang?"

"Wat denken jullie wel? Deze ploeg is Real Madrid of Barcelona niet. OFI is een kleine club met heel veel problemen. Ik wil trouwens dat mijn spelers met ballen spelen. Ze moeten met hun hele hart voor iedere meter grond gaan. Ik haat het excuus dat sommige spelers niet zouden spelen omdat ze hun loon niet uitbetaald krijgen. Ik ween toch ook niet wanneer ik geen geld ontvang?"

"F*ck off, het is gewoon zo. De club heeft wat problemen. En dat weet ik, maar dat betekent niet dat ik hier zomaar vertrek. Het zou gemakkelijk zijn om nu weg te gaan. Maar ik ben hier niet op vakanties en zeker al niet om cadeaus uit te delen."

