VIDEO. Exact 46 jaar geleden: de knulligste haka die de wereld ooit zag Redactie

27 januari 2019

10u57

Bron: AD.nl 0 Time-out 27 januari 1973. 46 jaar geleden. In ‘the National Stadium of Wales’ voerden de Nieuw-Zeelandse rugbyers een lachwekkende haka uit. Geweldige beelden.

De haka is een ceremoniële dans van de Maori’s. Je krijgt het idee dat het een pure oorlogsdans is, maar dat valt wel mee. Er zijn bijvoorbeeld ook haka’s voor uitvaarten. Het bekendst is echter toch die oorlogs-haka. Het Nieuw-Zeelandse rugbyteam voert ‘m voor aanvang van elke wedstrijd uit, net als de nationale ploegen van nabijgelegen eilanden als Fiji, Tonga en Samoa. Daar heeft de dans overigens een andere naam, maar het idee is hetzelfde.

De haka van de Nieuw-Zeelandse rugbyploeg is de afgelopen jaren wereldberoemd geworden. Er zijn weinig Nederlandse sportliefhebbers die ook maar twee spelers van de All Blacks bij naam kunnen noemen, maar iedereen weet hoe hun haka eruit ziet. Elke beweging, elke blik en elke kreet spat uit elkaar van agressie. Het is een vrij indrukwekkend schouwspel, zeker wanneer je als tegenstander aan de andere kant van het veld rustig wat staat te rekken en strekken.

Die felle uitstraling had de haka van de Nieuw-Zeelandse rugbyploeg niet altijd. In de loop der jaren is het agressieve randje wat aangescherpt. Dat was ook wel nodig. Kijk maar eens naar de haka die de All Blacks uitvoerden op 27 januari 1973. Het oogt als een sketch uit Monty Python.