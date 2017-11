VIDEO: "En wie ben jij?" Securityman gaat pijnlijk de mist in wanneer hij Nadal om toegangsbewijs vraagt Manu Henry

14u46 1 rv Rafael Nadal is in Parijs toch niet zo bekend als je zou denken...

Nummer één van de wereld en tienvoudig winnaar van Roland Garros. Toch wordt Rafael Nadal niet door iedereen herkend. Zelfs niet in Parijs. Op het ATP-tornooi in de Franse hoofdstad, waar Nadal met een blessure forfait moest geven voor de kwartfinales, werd hij door een securityman aan het oefencentrum om zijn toegangsbewijs gevraagd. "Ik heb het niet bij me", reageerde de Spanjaard. Waarop de bewaker, die duidelijk niet in de mot had met welke wereldster hij oog in oog stond, vervolgens vroeg: "En wie ben jij?"



Ach, missen is menselijk...