VIDEO. Dries Mertens steekt andermaal heerlijk de draak met zijn kleine gestalte wanneer hij de trofee van ‘Big Belgian’ in ontvangst neemt MDB

07 december 2018

19u32

Bron: Play Sports 0

Aan zelfspot geen gebrek bij Dries Mertens. Er wordt al eens gelachen met de grootte van de 31-jarige Leuvenaar (hij meet 1m69), maar de speler van Napoli lacht vrolijk mee. Dat toonde hij al na het WK toen de Rode Duivel op zijn knieën het publiek kwam groeten op een overvolle Grote Markt. Nu doet hij dat nog een keer over. Mertens werd door sportzender Play Sports bekroond met de ‘Big Belgian’-trofee als beste Belgische speler van de maand november. In een ludiek filmpje lachte Mertens zijn tanden bloot bij de ontvangst van het beeldje van ‘Manneken Pis’. Hij opende alvast de deur door net als op de Grote Markt zichzelf wat te bukken. “Moeten jullie iets drinken mannen”, vroeg Mertens zich af terwijl hij iets later nauwelijks boven het keukentablet uitkwam. “De ‘Big Belgian’ wow... Dit had ik niet verwacht. Het was wel een goede maand voor mij. Ik zit aan 100 goals voor Napoli, heb de meeste goals in de Champions League als Belg (10 nvdr.), ben Europees topschutter voor Napoli... Maar de ‘Big Belgian’ man”, waarna hij het beeldje op het bovenste schap van de kast zette.

