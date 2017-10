VIDEO: Drama in Indonesië, cultdoelman sterft na fikse botsing met eigen verdediger DMM

17u04

Bron: Daily Mail 0 rv Time-out De naam Choirul Huda zegt u waarschijnlijk niets, maar aan de andere kant van de aardbol is de Indonesische doelman uitgegroeid tot een ware legende. Die status zal er overigens niet minder op worden, de 38-jarige doelman liet het leven na een ongelukkige actie op het veld. Het Indonesische voetbal is in diepe rouw.

Huda, zijn hele carrière lang aan de slag bij eersteklasser Persela, startte vandaag nietsvermoedend aan de wedstrijd tegen Semen Padang. Aan het eind van de eerste helft kwam de doelman onverhoeds uit op een doorsteekbal van de tegenpartij. Volledig gaand voor de bal verloor de Indonesiër ploegmakker Ramon Rodrigues uit het oog. Een fikse botsing volgde, maar Huda bleef wel bij bewustzijn.

De 38-jarige goalie greep na de ongelukkige actie naar zijn kaak en borst. De situatie ontspoorde daarna snel. "Eerst was hij nog bij westen, maar even later rolde hij bewusteloos op de grond neer. Even voordien klaagde hij nog over immense pijn in de borststreek."

Huda werd daarna onmiddellijk met een draagbed van het veld gebracht om kort daarna door een ambulance vervoerd te worden naar het plaatselijke ziekenhuis. In het Regional General Hospital in Lamongan mocht geen enkele hulp meer baten. Dokters verklaarden de doelman even voorbij 17u plaatselijke tijd klinisch dood. "Dit is een enorme klap voor ons team en het Indonesische voetbal."

INNALILLAHI WAINNA ILAIHI ROJIUN



SELAMAT JALAN CAP CHOIRUL HUDA

THE REAL LEGEND OF PERSELA#riphuda pic.twitter.com/SnuiddqdUo PerselaFC(@ PerselaFC) link