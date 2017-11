VIDEO: dit is hoe je viert als je ten koste van Italië naar het WK mag Yari Pinnewaert

09u11 0 @hughwizzy True joy. pic.twitter.com/qdhBjKQDNK Kushtrim(@ kushiikush) link

De Italiaanse tranen stonden in schril contrast met de vreugde bij de Zweden, gisteravond in San Siro. De geelhemden wisten zich dankzij een 0-0 gelijkspel te plaatsen voor het WK van volgend jaar in Rusland en het feestje nadien was dan ook navenant. Vraag het maar eens aan de analisten van het Zweedse Eurosport..

Rv