VIDEO. De reactie van Neymar, nadat hij (van Braziliaanse tiener) panna om de oren krijgt



30 mei 2019

09u10 0 Time-out Brazilië is gastheer van de komende Copa America (14 juni - 7 juli). Bondscoach Tite maakte twee weken geleden zijn selectie bekend, maar nodigde recent ook enkele youngsters uit op training. Zo ook Weverton Guilherme, die het zowaar aandurfde om Neymar te poorten.

De 19-jarige Weverton, een talentvolle rechtsback, komt momenteel uit voor de B-ploeg van Cruzeiro. En de jonge Braziliaan kreeg onlangs van bondscoach Tite de kans om mee te trainen met de nationale ploeg. Weverton stond z’n mannetje en pakte zelfs prompt uit met een panna. Het slachtoffer: Neymar. Pijnlijk voor de superster, die Weverton vervolgens tegen de grond werkte.

Eerder kreeg Neymar te horen dat hij niet langer de aanvoerder is van de Seleção. De aanvaller moet zijn kapiteinsband afstaan aan PSG-ploegmakker Dani Alves. Neymar kwam namelijk een paar keer negatief in het nieuws. Na de verloren bekerfinale tegen Stade Rennes sloeg hij een toeschouwer die hem had geprovoceerd. Het leverde de Braziliaan een schorsing op van drie wedstrijden. Neymar was ook betrokken bij een verhitte ruzie in de kleedkamer van PSG.

De Braziliaanse selectie:

