VIDEO: De Ideale Wereld slaat weer toe: "Kan ik Anderlecht omschrijven als een bende kleuters? Ja dat denk ik wel"

10u01

Bron: De Ideale Wereld 0 De Ideale Wereld - VRT - Canvas Time-out Gisteren was Anderlechtdoelman Frank Boeckx te gast bij 'De Ideale Wereld' - het satirische actualiteitsmagazine op Canvas. Daarin ging het onder meer over de jammerlijke Champions Leaguecampagne van paars-wit en het geheime huwelijk van Olivier Deschacht. Maar als Anderlecht niet oplet, kan het de eer van d e slechtst presterende club ooit op het kampioenenbal wegkapen. Dus ging het programma een kijkje nemen op Neerpede. "We zullen er alles aandoen om ook tegen Celtic niet te scoren", beloofde trainer Hein Vanhaezebrouck .

Boeckx over het duel tegen Bayern

"We speelden goed. Dus uiteindelijk was het wel een slecht resultaat want we verdienden meer. Het klopt dat Teodorczyk er vier had kunnen maken, maar uiteindelijk verlies je als team. Of ik ze wel had binnengetrapt? Blindelings."

Boeckx over de concurrentie met Sels

"Er is een beurtrol. De trainer beslist wie speelt en komt altijd op voorhand met een uitleg. Maar voor nu zondag weten we het nog niet, dus Vanhaezebrouck zal wellicht snel aangeven wie dit weekend in doel staat en waarom."

Boeckx over het huwelijk van Deschacht

Ze trouwden voor de wet in intieme kring, dus ik was er niet bij. Maar ik heb nu een berichtje gekregen met een adres, dus dat is vermoed ik de uitnodiging voor het trouwfeest. Het is niet dat ze stiekem een heel groot feest hebben gegeven."

BELGA