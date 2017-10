VIDEO: Clubeigenaar spuwt tegenstander in het gezicht PL

12u02 0 Screenshot

Alexis Kougias, eigenaar van de Griekse eersteklasser Larissa, hangt een zware schorsing boven het hoofd. Kougias, geen onbesproken figuur in het Griekse voetbal, spuwde vorig weekend na afloop van het duel tegen PAOK Saloniki een tegenstander in het gezicht. Larissa had vlak voor tijd gelijkgemaakt, waarna na het eindsignaal tumult uitbrak op en rond het veld. Kougias mengde zich in de schermutselingen en loste een fluim richting PAOK-speler Omar El Kaddouri, een Marokkaans-Belgische middenvelder die bij de jeugd nog voor Anderlecht uitkwam. Het incident werd vastgelegd door een camera, zodat Kougias zich aan een straf mag verwachten.



Kougias is niet aan zijn proefstuk toe. In september vorig jaar sloeg hij zijn eigen doelman nadat die in een wedstrijd een cruciale flater beging. Larissa is de ex-club van Jacky Mathijssen, al is dat laatste een groot woord. Mathijssen was bij Larissa amper elf dagen aan de slag toen hij eind september al aan de deur werd gezet.

Lees ook: Jacky Mathijssen na amper 11 dagen al aan de deur gezet bij Larissa