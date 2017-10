VIDEO: Braziliaanse topdoelman krijgt pistool tegen het hoofd, waarna overvallers er met zijn blitse Range Rover vandoor gaan Mike De Beck

08u07

Bron: Sports Illustrated 0 RV

Dat het niet altijd even veilig is op de straten van Rio de Janeiro, daar kan Jefferson nu van meespreken. De 34-jarige doelman van het Braziliaanse Botafogo werd zondagmorgen verrast door enkele gewapende overvallers die het op zijn blitse wagen hadden gemunt. De man die 22 keer voor de nationale ploeg van Brazilië uitkwam, kreeg een wapen tegen zijn hoofd waarna de dieven er met zijn vierwieler vandoor gingen. Op diezelfde dag werd de wagen al teruggevonden, maar van de overvallers was er geen spoor. Jefferson kwam dus met de schrik vrij.

