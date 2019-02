VIDEO. Bezoek José Mourinho aan Russische ijshockeyploeg gaat viraal na onbeholpen smak tegen het ijs DMM

04 februari 2019

19u05

Bron: KHL 1

José Mourinho gaat best niet over één nacht ijs om aan een nieuwe voetbaluitdaging te beginnen. En dat neemt hij maar beter letterlijk. De Portugees is momenteel in Rusland op bezoek in Balashikha, een stad op een dertigtal kilometer van Moskou. Daar gaf de ex-coach van Manchester United ‘de aftrap’ bij een wedstrijd van de plaatselijke ijshockeyclub.

Zonder slag of stoot verliep dat niet. Toen ‘The Special One’ de puck liet vallen op het ijs en zich op het rode tapijt wou omdraaien om in de tribunes naar de pot ijshockey te gaan kijken, gleed de Portugees ongelukkig uit. Het gevolg was een onbeholpen smak op het ijs. De beelden gingen dankzij een ijshockeysite in een mum van tijd de wereld rond. De beelden werden snel verwijderd, maar het kwaad was geschied. Mindere passage van Mourinho, al is het op zijn minst wel lachwekkend. Bekijk hieronder zelf de beelden van de valpartij.

Жозе упал. Надеюсь, не отшиб попу! pic.twitter.com/i2vfrdeNET Polina Kuimova(@ ap_alexeeva) link

José Mourinho is in Balashikha, Russia. For real. pic.twitter.com/Y8ozLOEpdT KHL(@ khl_eng) link