VIDEO. 8-jarige laat tennisdiva ‘Genie’ Bouchard met blozende wangen achter op het tennisveld TLB

05 maart 2019

06u15 0

De laatste tennismatch van Eugenie ‘Genie’ Bouchard dateert al van 19 februari. In Dubai verloor de Canadese in twee sets van Simona Halep in de tweede ronde, waarna Bouchard verstek liet voor het WTA-toernooi in Acapulco. En dat de nummer 73 van de WTA-ranking toch wat matchritme mist, blijkt uit een filmpje dat ze zelf postte op Instagram. De video toont een rally tussen Bouchard en de 8-jarige Anya. De Canadese doet het aanvankelijk rustig aan, maar wanneer haar jonge opponente uitpakt met een dropshot en dan een lob, lijkt Bouchard het welletjes te vinden. Ze pakt uit met een smash, maar krijgt dan een passing shot om de oren. Toch even pijnlijk...

Film over twitterdate?

Mogelijk wordt er binnenkort ook een film gemaakt over een avontuur van de Wimbledon-finaliste van 2014. In 2017 daagde ene John Goehrke, een student uit Missouri, haar uit om met hem op date te gaan als New England Patriots nog terug zou komen van een achterstand van 25 punten in de Super Bowl. ‘Genie’ stemde in, het wonder geschiedde en de blondine hield woord. “Never bet against Tom Brady“, zei Bouchard in eerste instantie nog, maar John bleek toch best een leuke kerel. Hoe serieus hun relatie uiteindelijk genomen moe(s)t worden, is niet helemaal duidelijk. Maar volgens verschillende Amerikaanse media is Foxx 2000 alvast van plan om het verhaal te verfilmen.