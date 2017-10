Vertederende brief van jonge fan verspreidt zich als lopend vuurtje en u begrijpt al snel waarom Manu Henry

Bron: bbc.com 0 rv Brief van jonge fan gaat viraal Time-out “Je kan niet houden wat niet van jou is.” Met deze boodschap deed de amper 9-jarige Adam Bhana, een hevige fan van het Huddersfield van Laurent Depoitre, afgelopen weekend van zich horen. De jonge knaap schreef na de stuntzege tegen Manchester United een brief aan het adres van Sean Jarvis, de commercieel directeur van zijn geliefkoosde club.

“Ik was in het stadion tijdens de wedstrijd tegen Manchester United”, begint Adam zijn brief. “Ik vond een briefje van vijf pond vlakbij het stadion en ik gaf het meteen aan mijn vader. Wat niet van ons is, kunnen we niet houden. Kan je alsjeblieft vragen aan coach Wagner of hij het briefje aan Aaron Mooy wil geven? Hij speelde namelijk heel goed en hij scoorde ook. Ik heb het briefje van vijf pond in de enveloppe gestoken.”

Adam’s vader onthulde nadien in een interview op de radio wat Adam in eerste instantie van plan was met het gevonden geld. "In begin wist hij niet goed wat hij ermee moest. Hij dacht er aan om de vijf pond aan de club te geven, zodat ze Cristiano Ronaldo konden inlijven. Uiteindelijk besloot hij om het aan Mooy, man van de match tegen Manchester United, te geven."

Pure class from young Adam pic.twitter.com/KVSpfJlZrm Sean Jarvis(@ SeanMJarvis) link