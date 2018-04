Vertederende beelden: 7-jarig meisje laat tranen de vrije loop wanneer haar idool Neymar een boodschap voor haar inspreekt Mike De Beck

14 april 2018

10u32

Bron: YouTube 0

Ook tijdens zijn revalidatie doet Neymar zijn fans nog een plezier. Daar kan de zevenjarige Ariana nu zeker van meespreken. De voetbalster was te gast bij komiek Steve Harvey en in de aflevering die werd uitgezonden in Amerika, werd het meisje getrakteerd op een aangename verrassing.

Neymar sprak een boodschap in voor zijn jonge fan waarop Ariana helemaal in tranen uitbarstte. "Ik apprecieer je liefde en steun enorm en ik wil je enkele tips meegeven", vertelde de Braziliaanse vedette. "Geloof in datgene wat je wil. Geef je dromen nooit op. Alleen jij kan beslissen hoe ver je kan gaan. Een kus aan jouw en je familie. We zien elkaar snel."

Fraaie woorden van de speler van Paris Saint-Germain, maar dat was niet het enige. Ariana kreeg zelfs nog een truitje van Brazilië. Mét handtekening van Neymar. De dag van het meisje kon alvast niet meer stuk.

Meer over Ariana

Neymar

sport