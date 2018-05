Verstappen en Ricciardo maken brokken, al is het dit keer niet in een F1-bolide: "Mijn toilet is gaan vliegen" GVS

Afgelopen weekend stonden de Racedagen in het Nederlandse Zandvoort op het programma. Als speciale gasten werden Formule 1-sterren Max Verstappen en Daniel Ricciardo uitgenodigd. Voor de verandering moesten zij hun kunststukjes niet in een pijlsnelle bolide tentoonspreiden maar wel toertjes afmalen met een caravan in hun zog. Geen sinecure, zo blijkt. "We wilden de eerste ronde overleven, maar nadien was het alles open. Max verloor een wiel en mijn toilet ging plots vliegen", grapte Ricciardo na de helse tocht. Zondag denderen de F1-coureurs door de smalle straatjes van Monaco.