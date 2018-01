Verpleegster gelooft niet wat ze ziet wanneer Dries Mertens plots voor haar neus staat: "Je bent een geweldige vrouw" TLB

22 januari 2018

18u10

Bron: VTM Nieuws 3 Time-out Met een knipoog naar onze Gouden Schoen, die op 7 februari wordt uitgereikt, heeft Dries Mertens de 'Witte Schoen' gegeven aan Rita Passchyn . Passchyn werkt als verpleegster in het woonzorgcentrum 'De Wingerd' in Leuven. " We hebben de mensen uit de zorgsector absoluut nodig", aldus Mertens, die Passchyn goed kent als vroegere buurvrouw en moeder van een goede (jeugd)vriend.

Met de uitreiking van de 'Witte Schoen' wil het Departement Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid de zorgberoepen promoten. De aanzet voor het initiatief werd gegeven door de Vlaamse zorgambassadeur Lon Holtzer. In een column wees zij erop dat zorgverstrekkers in tegenstelling tot voetballers op het veld geen applaus van de tribunes krijgen, terwijl ze best wat meer maatschappelijke erkenning verdienen.

"We hebben de mensen die actief zijn in de zorgsector absoluut nodig", zei Mertens. Het Departement Zorg en Gezondheid roept voetballers op om in de aanloop naar de Gouden Schoen overal in Vlaanderen aan een kwaliteitsvol persoon in de zorgsector witte schoenen te gaan uitreiken en zo het beroep in de kijker te zetten. Mertens gaf alvast het goede voorbeeld: