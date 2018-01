Verleden als populaire pornoster achtervolgt 'Zwarte Weduwe van de Sport' wanneer ze opgemerkte intrede maakt in de worstelring Hans Op de Beeck

22 januari 2018

11u37 0 Time-out Na een wekenlang potje verbaal potje armworstelen tussen gewezen pornoster Mia Khalifa en de entourage van het WWE (World Wrestling Entertainment), heeft de zogenaamde 'Zwarte Weduwe van de Sport' haar intrede gemaakt in de ring om het geschil bij te leggen. Al werd ook daar snel duidelijk dat haar pornoverleden Khalifa wel altijd zal blijven achtervolgen.

In haar internet-sportshow 'Out of Bounds', die ze zelf "de gevaarlijkste sportshow ter wereld" noemt, nam Khalifa geen blad voor de mond toen het over de overstap van Ronda Rousey, een iconische MMA-vechtster, naar het WWE ging. Zondag maakt de UFC-kampioene trouwens haar grote debuut in 'Royal Rumble'. "Een flinke stap achteruit", stelde Khalifa, die dat worstelen "beschamend" vindt. Bekende sterren uit het WWE dienden haar van antwoord en zeiden dat ze haar uitleg maar eens in de ring moest doen.

Bionische penis

Dat Khalifa om geen stunt verlegen zit, was al langer geweten. Na een carrière van amper drie maanden in de pornowereld, was ze in 2016 de meest opgezochte actrice op de gespecialiseerde website Pornhub. En ze nagelde al meermaals bekende sportlui die haar via persoonlijke berichtjes contacteerden op sociale media, aan de publieke schandpaal. Waarna de sporters in kwestie hun carrière, als is het een vloek, ook sportief bergaf zagen gaan. En zo bestond het dus dat de 'Zwarte Weduwe van de Sport' het voorbije weekend in de ring stapte tijdens een Indy worstelevenement in Austin, Texas. Net in een wedstrijd met Joey Ryan, wiens gimmick erin bestaat zijn tegenstander pijn te doen met een bionische penis...

This months Patreon poster that my members voted on!! Shot by the wildly talented @atwes 😍 (follow him for more from this shoot!) click the link in my bio to become a member, I’m signing every single one to be mailed out ASAP next week!! @miakpatreon Een foto die is geplaatst door null (@miakhalifa) op 29 dec 2017 om 03:00 CET

Het duurde dan ook niet lang vooraleer Ryan Khalifa uitdaagde het ding aan te raken. Daar ging Mia niet op in, wel bleef ze bij haar standpunt dat worstelen geen echte sport is en dat Ryan niet meer is dan een "grote harige man-baby". Ryan zette dan maar de aanval in op de bodyguard van Khalifa en die arme kerel had minder geluk, zoals te zien in de video hierboven. Al moeten we er ook bijvertellen dat het alles behalve reclame is voor het WWE, niet in het minst wanneer ook Whitney Houston's 'I Will Always Love You' de revue passeert.