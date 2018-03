Vergeet Usain Bolt: deze 100-jarige atleten sprinten naar wereldrecord MH

19 maart 2018

18u32 4 🚨🚨 World Record Alert! 🚨 🚨



100-year-old Orville Rogers (lane 2) set a new age group record in the men's 60m in 19.13 at USATF Masters Indoor Championships! #USATFmasterstrack pic.twitter.com/A3QuZz1iPZ USATF(@ usatf) link

Het is een niet alledaags tafereel, dat is het minste wat je over het indoor kampioenschap sprinten in de categorie boven de 100 jaar kan zeggen. Maar het maakt de prestaties van deze atleten daarom zéker niet minder fraai. Integendeel. Bij de mannen sprintte Orville Rogers (exact 100 jaar oud) in de VS naar een wereldrecord. Hij legde 60 meter af in 19,13 seconden. Ook bij de vrouwen sneuvelde er een wereldrecord. Daar snelde Julia Hawkins, met bijnaam 'Hurricane', naar een delirium in 24,79 seconden. Hawkins is 102 jaar oud. Hoedje af.

Way to go, Julia! Watch 102-year-old Julia "Hurricane" Hawkins set a new 🌎record in the women's 100+ 60m in 24.79 🔥🔥🔥! #USATFmasterstrack pic.twitter.com/WbPG0VW25O USATF(@ usatf) link