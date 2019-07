Verdwenen hond van Sturridge is terecht. Maar volgens ‘eerlijke vinder’ was stervoetballer zelf niet helemaal eerlijk TLB GVS

11 juli 2019

15u40

Bron: The Sun, Instagram 2 Time-out The king is back baby. De Engelse voetballer Daniel Sturridge (29) pakt op Instagram uit met een geruststellend bericht voor zijn 3,5 miljoen volgers. Zijn hondje Lucci, begin deze week gestolen bij een inbraak in zijn villa in Californië, is terecht. Maar volgens de man die de eerlijke vinder zou zijn, was de ex-aanvaller van Liverpool zelf niet helemaal eerlijk met zijn beloning.

Sturridge, op zoek naar een nieuwe ploeg nadat zijn contract bij Liverpool afliep, heeft er niet de leukste dagen opzitten. Toen de voormalige Engelse international recent terugkeerde van een uitstapje, merkte hij dat er ingebroken was in z’n vakantiehuis in West Hollywood - een trendy wijk in Californië. Onder meer een glazen deur lag aan diggelen, maar de ergste shock moest dan nog komen. Behalve enkele dure tassen en geld namen de inbrekers ook Lucci, de Pomeriaan van Sturridge mee. De aanvaller reageerde aangeslagen via Instagram en beloofde een stevige geldsom aan wie zijn hond terug zou brengen.

Someone please help. Stolen from West Hollywood last night at 11:30pm.



A sizeable reward will be paid. Thanks for your co-operation pic.twitter.com/TC5egwuBfw Daniel Sturridge

“Luister”, klonk het. “Aan wie weet wie in mijn crib inbrak: ik betaal je alles. Ik ben serieus. Ik wil weten wie mijn spullen en mijn hond meenam. Hoe kan je nu inbreken in mijn huis en een hond meenemen? Serieus? Ben je gek?” De wanhopige berichten van Sturridge volgden elkaar daarna snel op. De voetballer probeerde zijn netwerk te gebruiken om zijn geliefde viervoeter op te sporen. Mét succes, zo blijkt. De politie van Los Angeles én Sturridge zelf bevestigden dat Lucci terecht is. “Goeiemorgen iedereen, we hebben goed nieuws”, schrijft Sturridge op Instagram. “Samen met enkele vrienden ben ik Lucci gaan ophalen in South LA. We hadden een bericht gekregen dat iemand daar onze hond gevonden had en zijn hem gisteravond gaan ophalen. Bedankt aan iedereen die geholpen heeft.”

Meer informatie, over wat er exact gebeurd was of wie nu de eerlijke vinder was, gaf de voetballer niet. En daar is ene Killa Fame, een muzikant uit LA, niet mee mee opgezet. De man is de zelfverklaarde ‘eerlijke vinder’ van de Pomeriaan en deelde verschillende foto’s en filmpjes van Lucci op Twitter. Die zouden op die manier ook bij Sturridge beland zijn. Eind goed, al goed? Voor Sturridge wel, voor Killa Fame duidelijk iets minder. De man had op iets meer dankbaarheid gerekend.

“Sturridge is hier maar vijf minuten geweest, denk ik”, vertelde Killa Fame aan ‘The Sun’. “Hij verdient heel veel geld, maar gaf toch ‘slechts’ 320 pond (ongeveer 356 euro, red.) als beloning.” Op Twitter ging de man, die stelt dat zijn elfjarige neefje de Pomeriaan als eerste zag, zelfs nog een stap verder. “Hij beloofde om €30.000 te betalen, maar dat was een spijtige leugen. Als ik een blanke man was geweest, dan zou ik wel de hele som gekregen hebben. Hij heeft me zelfs niet bedankt.” Sturridge reageerde nog niet op de uithaal van Killa Fame.

I have his number



I could clearly call https://t.co/nV2xV0bdrx pic.twitter.com/RyscgIiBHb KILLA FAME