Verdediger mist zijn schot compleet, maar helemaal pijnlijk wordt het pas wanneer hij zijn auto aantreft Redactie

09 november 2019

11u25 0 Took a bobble I swear 😅 happy Thursday people 🤣🤣🙈 pic.twitter.com/uy2uW4i740 Pierce Sweeney(@ piercesweenz) link

De Ierse profvoetballer Pierce Sweeney (25) zal in de toekomst wel twee keer nadenken vooraleer hij op training nog eens uitpakt met zondagsschot. Sweeney deed dat deze week op training bij de Engelse vierdeklasser Exeter City, maar de wereldgoal die hij in gedachten had kwam er niet. Sterker zelfs: de rechtsachter mocht de bal gaan zoeken op de parking achter het trainingsveld en daar zag hij dat hij een autoruit had vernield. Volgens verschillende Engelse media was dat zelfs de voorruit van...zijn eigen wagen. Sweeney baalde zichtbaar, maar zag achteraf ook wel de humor van het voorval in. Hij deelde de beelden zelf immers op Twitter (zie boven).