Verboden te kussen! Steward komt tussenbeide wanneer scorende speler zijn vriendin wil zoenen Redactie

14u48

Bron: AD 0 Twitter Time-out Opvallende beelden gisteren in de Nederlandse competitie. FC Dordrecht-speler Gustavo Hamer had zonet zijn team op 0-3 gebracht waarop hij zijn vriendin ging kussen. Een overijverige steward kwam tussenbeide en haalde de tortelduifjes uit elkaar. "De manier waarop was misschien niet hoe het had gemoeten, maar die man deed gewoon zijn werk", vertelde Hamer achteraf.

Hamer schoof in de 83ste minuut de 0-3 binnen tegen GO Ahead Eagles en rende recht op zijn vriendin Esmeralda Singerling af, die met haar armen wijd langs de zijlijn klaar stond om hem te belonen met een dikke smakkerd. Het koppel had echter buiten de steward gerekend. Die gaf Esmeralda na afloop van de liefdevolle zoen voor het oog van de tribune en alle kijkers van Fox Sports een berisping.

Singerling had aanvankelijk niet eens door dat ze op de vingers werd getikt. "Ik zat al en toen stond die steward ineens voor mijn neus met zijn vingertje te wijzen. Wat ik dacht? Niks eigenlijk. Hij was te laat, want ik had hem al gezoend, haha. Ik was zó blij voor Gustavo dat hij gescoord had." Zij en Hamer zijn twee jaar een koppel en wonen samen in Rotterdam.

Een dag na het opmerkelijke voorval kan Hamer er wel weer om lachen. "Al was het op het moment zelf natuurlijk heel vreemd en ik nam het natuurlijk op voor mijn vriendin." Niet alleen Hamer kreeg het aan de stok met de steward, ook zijn medespelers namen het voor de twee op. "Maar hij deed niets anders dan zijn werk. Hij wilde onrust voorkomen."

Esmeralda zat op een tribune, waar ook supporters van Go Ahead zaten. "En die waren gefrustreerd, omdat ze met 0-3 op hun broek kregen'', denkt Hamer. "Er werd met bier gegooid en hij redeneerde zo dat het uit de hand zou kunnen lopen, omdat ik haar daar een kus gaf. De veiligheid in het stadion is natuurlijk belangrijk, al was de manier waarop die man te werk ging natuurlijk niet handig." De man in kwestie stuurde de voetballer na het incident als een stel schooljongens terug het veld in.

Het filmpje met het voorval werd massaal gedeeld op sociale media. Ook de commentator van Fox Sports reageerde verbolgen. "Doe normaal joh, hij wil gewoon zijn vriendin een kusje geven!"

Hamer wil er een dag later niet al te moeilijk meer over doen. "Ik ga hier geen grote heisa van maken. Die steward is naderhand nog naar Esmeralda toegekomen om zijn excuses aan te bieden en die heeft ze geaccepteerd. Daarmee is voor ons de kous af."

Go Ahead zat ook met de kwestie in zijn maag en heeft daarom een bos bloemen in de clubkleuren en een hotelovernachting richting Hamer gestuurd.