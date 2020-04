Venus Williams door het dolle heen wanneer Dimitrov op haar vraag zijn sixpack even showt YP

09 april 2020

13u44 0 Time-out Coronacrisis of niet: Grigor Dimitrov verkeert nog altijd altijd in blakende vorm. Dat liet de Bulgaarse toptennisser maar al te graag zien aan Venus Williams en haar volgers op Instagram.

Did Grigor just flash his six-pack at Venus I- pic.twitter.com/KRJxtBLeIh Bastien Fachan(@ BastienFachan) link

Ook het professionele tenniscircuit ligt momenteel helemaal stil als een gevolg van het hardnekkige coronavirus, maar dat wil niet zeggen dat de spelers en speelsters de teugels nu helemaal laten vieren. Dat blijkt ook uit een onderonsje op Instagram tussen Venus Williams (39) en Grigor Dimitrov (28). De twee resideren in de Verenigde Staten – in respectievelijk Florida en Los Angeles – en door de lockdown besloten ze hun volgers een blik te gunnen in hun alternatieve trainingsmethodes. De kijkers kregen ook nog wat tips & tricks mee van het duo en wanneer het woord ‘sixpack’ viel, achtte het Bulgaarse nummer 19 van de wereldranglijst zijn moment gekomen.

“Niet echt in vorm”

“Wil je je buikspieren even tonen? Het is ook oké als je dat niet wilt, hoor. Dan houden we het tegoed voor de volgende keer”, klinkt het eerst nog bij de oudere zus van Serena, gewezen nummer één op de wereldranglijst. Er volgt een monkellachje van Dimitrov, die er fijntjes aan toevoegt dat hij “momenteel niet echt in vorm is.” Maar uiteindelijk ging hij, zoals te verwachten viel, dus toch overstag. Tot groot jolijt ook van zijn Amerikaanse gesprekspartner, die vervolgens kirt van de pret en doet alsof ze flauwvalt.

Eerder in de video lichtte Baby Federer al een tipje van de sluier, hoe hij zich dezer dagen zo scherp houdt. “Ik ga de laatste tijd wel veel lopen, eerlijk gezegd. Ik doe ook veel preventie-oefeningen voor mijn schouder en andere kleine kleine drilloefeningen. Alles ook om mijn voeten in beweging te houden. Kleine details dus, die we te vaak negeren wanneer we vol in competitie zijn. ’t Is nu dat je daarop kan focussen”, besluit de Bulgaar, die wel erg fanatiek bezig is met zijn gezondheid. Zo werkt hij al meer dan zes jaar samen met een voedingsdeskundige en dronk hij naar eigen zeggen nooit alcohol om zo scherp mogelijk te blijven.

Entertaining fast-paced workout with Venus Williams and Grigor Dimitrov today on IG. 🍋🍊🤪 pic.twitter.com/9bRWhaYplh Chad(@ CCSMOOTH13) link