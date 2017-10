Venezolaanse bondscoach: "Paraguayaanse prostituees probeerden mijn spelers af te leiden" YP

21u14

Bron: The Sun 0 Photo News Rafael Dudamel. Time-out Bizarre claim van Rafael Dudamel, de bondscoach van de Venezolaanse nationale voetbalploeg. Aan de vooravond van de WK-kwalificatiewedstrijd van zijn team tegen Paraguay zouden prostituees immers geprobeerd hebben het hoofd van zijn spelers op hol te laten slaan.

Voor die wedstrijd was Paraguay nog altijd in de running voor een ticket voor het WK in Rusland, maar dan moest er wel gewonnen worden van Venezuela - troosteloos laatste in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiegroep. En toch waren de Paraguayanen er niet gerust in. "Er waren wel erg veel vrouwelijke bezoeksters in ons hotel de avond voor de wedstrijd", zegt de 44-jarige Dudamel. "Maar voetballers zijn geëvolueerd. We zijn niet verrast door hun bezoek en we weten ook niet wie hen gestuurd heeft. Dit zijn oude tactieken en mijn spelers zijn er prima mee omgegaan."

Lees ook Op de grote momenten staan de grote jongens op: Lionel Messi knalt Argentinië met hattrick naar WK in Rusland

De vis beet dus niet en op de koop toe slaagden de Venezolanen er ook in om met 0-1 te gaan winnen in Paraguay. Daardoor kunnen de troepen van Francisco Arce deelname aan het WK in Rusland definitief op hun buik schrijven.