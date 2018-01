Veel Real-fans zien in hem een zondebok, maar met dit stuntwerk kan Benzema mogelijk toch weer wat zieltjes winnen TLB

Hij is dezer dagen niet de meest geliefde speler van Real Madrid, Karim Benzema. De Fransman vindt dit seizoen moeilijk de weg naar doel - zijn teller staat op amper twee goals in de competitie - en hij wordt daarom regelmatig op de korrel genomen door de fans van de 'Koninklijke'. Maar dat Benzema zijn torinstinct nog niet kwijt is, bewijst de 30-jarige spits zelf op Twitter.

In een filmpje dat gemaakt werd op het trainingscomplex van Real is te zien hoe Benzema achteloos een bal door een kleine hoepel schiet. Een knap staaltje traptechniek, maar volstaat het ook om zijn reputatie in de Spaanse hoofdstad weer wat op te krikken?