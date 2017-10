Veel gekker wordt een race niet: na de crash de wraak, weerwraak, vuistgevecht, politie met taser en arrestatie Hans Op de Beeck

12u26 0 Time-out Niet meteen de racefans kwamen aan hun trekken het voorbije weekend rond Indiana's Anderson Speedway, wel de liefhebbers van een portie ongeziene sensatie.

Al van bij de start zochten Shawn Cullen en Jeffrey Swinford elkaar op. Er moet duidelijk nog een rekening opengestaan hebben. In de derde bocht komt er al een einde aan de race van beide piloten, wanneer Cullen (42) zijn rivaal Swinford (40) in z'n zij aanrijdt en van de baan ramt. Swinford is kwaad. Heel kwaad. Zo kwaad, dat hij in de richting van de wat verder gestrande Cullen rijdt en zijn bolide boven op de motor van een verbauwereerde Cullen plant. Die laatste laat het daar niet bij: hij sleept zich uit de cockpit, verlost zich van zijn racehelm en begint als een bezetene te kloppen op rivaal Swinford, die vanuit zijn hachelijke positie niet meteen kan vluchten. Maar daar blijft het niet bij, want niet veel later is er een interventie van een agent die Cullen met een taser tegen de grond werkt. Met de handboeien om wordt de man afgevoerd. Ook Swinford werd uiteindelijk opgepakt. De eigenaar van de racebaan in de buurt van Minneapolis liet weten dat Swinford nooit nog een voet op zijn circuit zal zetten.