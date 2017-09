Veel exclusiever worden ze niet meer: Cristiano Ronaldo showt (nog maar eens) een nieuwe en peperdure bolide YP

10u51 4 New animal in the building Bugatti Chiron ✌️✈️ 1.7m Likes, 30.7k Comments - Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Instagram: "New animal in the building Bugatti Chiron ✌️✈️"

Dat Cristiano Ronaldo een liefhebber is van sportwagens, is natuurlijk geen geheim meer. Aan het begin van deze maand poseerde hij al een keertje met een gloednieuwe Ferrari F12 TDf, deze keer is het de beurt aan een Bugatti Chiron. Om die nieuwe bolide in te wijden kreeg de Portugese superster van Real Madrid assistentie van zijn oogappeltje Cristiano Junior. "Het nieuwe beest is thuis", klonk het op Instagram. Let trouwens ook op de gepersonaliseerde zetels in bovenstaande video.





Voor de liefhebbers onder ons: de Chiron is een afstammeling van de Bugatti Veyron 16.42 die vernoemd is naar Louis Chiron, de Monegaskse piloot. Hij weegt twee ton, heeft 1.500 pk, een topsnelheid van 380 km/u, gaat van 0 naar 100 km/u in 2,3 seconden en er worden jaarlijks maar 70 exemplaren van gebouwd. Veel exclusiever dan dit wordt het dus niet meer, al moet je voor zo'n beestje wel gauw 2,4 miljoen euro ophoesten.

✈️ 1.7m Likes, 13.1k Comments - Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Instagram: "✈️"