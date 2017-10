Vechtjas redt het leven van vrouw die van brug wil springen dankzij zijn "jarenlange ervaring als worstelaar" Hans Op de Beeck

Davey Boy Smith, Jr. (echte naam Harry Smith) is een naam die bij de fans van het WWE ongetwijfeld een belletje doet rinkelen. Zijn vader Davey Boy Smith was de helft van het legendarische worstelduo 'The British Bulldogs' in de toenmalige WWF. De nu 32-jarige Smith Jr. maakte op zijn beurt tussen 2006 en 2011 faam onder de naam David Hart Smith. Met Tyson Kidd won hij onder andere het Unified Tag Team Championship in 2010. Smith Jr. werd getraind door zijn vader, die echter in 2002 op amper 39-jarige leeftijd overleed aan een hartaanval. Zijn andere trainer, Chris Benoit, vermoordde zijn vrouw en zoon in 2007 om zich daarna van het leven te beroven. Zijn nonkel, Owen Hart, stierf dan weer tijdens een pay-per-view WWE-event in 1999. Een fataal probleem met zijn uitrusting. Om maar te zeggen: Smith Jr. weet wat een tragedie betekent.

En het deed de Britse Canadees ongetwijfeld meteen in actie schieten toen hij een vrouw wanhopig over een brug zag hangen. Zo schreef hij op Facebook: "Ik ben dankbaar dat ik vandaag een leven heb kunnen redden. Op 16th Avenue in Calgary zag ik een vrouw aan een brug hangen, met iemand die op haar trachtte in te praten. Ik stopte om ook met de vrouw te praten. Ze dreigde ermee zich te laten vallen als ik dichter kwam. Het was duidelijk dat ze een emotioneel wrak was. Met onder de brug mensen die teken deden niet te springen, besloot ik het erop te wagen. Ze liet zich nog verder afglijden, maar ik kon haar vastpakken en dankzij mijn worsteltechnieken en zelfverdediging kon ik haar stevig vastpakken en zo weer optrekken. Want het was niet meteen een lichte vrouw. Ik wist dat ik haar niet bij de kledij moest vastpakken. Toen ze eindelijk van de brug was, pakte ik haar meteen vast in een worstelhouding zodat ze niet meer kon bewegen. Ze zei ook dat ze een wapen had."

Het incident werd ook gefilmd door de moeder van Smith Jr.

"Ze weende en zei dat ze gewoon een knuffel nodig had. Maar hoe hard ik haar die ook wou geven, dat kon ik niet riskeren. Ik hield haar gewoon vast en zei haar dat elk leven waardevol is en ik er was om haar te helpen. Even later kwam de politie ter plaatse en ze bedankten me voor mijn hulp. Ik denk echt wel dat, mocht ik er niet geweest zijn, ze van die brug was gesprongen."

Global News bericht dat de politie van Calgary de versie van de feiten zoals ze door Smith Jr. weergegeven zijn, bevestigt.

Wie kampt met problemen kan de zelfmoordlijn gratis en anoniem contacteren op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be/‎1813