Vanaken en Vormer gaan supporteren voor Club-ploegmaat Vossen in studio van ‘Slimste Mens ter Wereld’ Redactie

28 november 2019

Club Brugge-spits Jelle Vossen is vanavond één van de kandidaten in ‘De Slimste Mens ter Wereld’, het populaire quizprogramma op Vier met presentator Erik Van Looy. De aanvaller neemt het op tegen Lauren Versnick en Lieven Scheire en aan de steun van zijn ploegmaats zal het alleszins niet gelegen hebben. Dat blijkt uit een video die zopas door Club op sociale media werd gedeeld. Ook Rik Verheye, notoir Club-supporter en jurylid in het programma, deed er duidelijk alles aan om Vossen op z’n gemak te stellen.