Van koffiezetapparaat tot armfiets : totale uitverkoop bij SK Lierse JP

05 juni 2018

12u56

Bron: Moyersoen 0 Time-out Lierse SK is officieel failliet. Dus moet de inboedel van de Antwerpse club zo snel mogelijk de deur uit. Op de veilingssite Moyersoen worden spullen van de club aangeboden tegen zachte prijsjes. Het moment voor fans en verzamelaars om toe te slaan en een souvenir van hun geliefde club op de kop te tikken.

Van een kast of tv tot industriële droogkasten, alles wordt door de betreurde club aangeboden op de veilingssite. Ook voor de mensen met een meer bescheiden budget worden spullen aangeboden. Voor 10 euro vind je zaken als een oranje voetbal, drinkbakken in pvc of een whiteboard. In totaal biedt de club 104 spullen aan. Je vindt ze terug op deze site. Al is de server soms overbevolkt door de vele geïnteresseerden.