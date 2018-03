Van het padje? 'Red Devil' Pogba kleurt haar wel heel vreemd en wordt te kijk gezet door Franse ploegmaat Hans Op de Beeck

20 maart 2018

08u00 1 Time-out 't Is niet het seizoen van Paul Pogba. De Franse middenvelder wordt de jongste weken zelfs geregeld langs de kant gelaten door José Mourinho, met wie hij in de clinch zou liggen. Dan is het niet meteen een goed idee om de aandacht op te eisen met een al te gek kapsel. Zeker niet als je als 'Red Devil' voor een kleur kiest die je eerder associeert met stadsvijand Manchester City.

Pogba startte in de Premier League nog maar in 18 van de 30 wedstrijden en kreeg van menig analist of Manchester United-legende al de wind van voren. Paul Scholes onder andere vroeg zich al af waar de Pogba van bij Juventus is. "Als Pogba in vorm is, maakt hij je als ploeg beter. Maar de laatste maanden is hij gewoon niet goed genoeg en ik denk dat José het vertrouwen in hem even kwijt is."

De enige constante in Pogba dit seizoen, is dat hij op gezette tijden zijn kapsel wijzigt. Drastisch wijzigt. Zo maakte de man waarvoor Man United 100 miljoen euro neertelde, gisteren een opvallende intrede bij de Franse nationale ploeg. Het haantje van 'Les Bleus', moet het ongetwijfeld voorstellen. Hoeft het gezegd dat de fans van Man United op de online praatbarak Twitter er alles behalve opgezet mee zijn. Het is Pogba geraden straks snel te veranderen als hij weer richting Old Trafford trekt.

Je beeldt het je niet in, mocht Pogba zo de kleedkamer van Man United binnenwandelen toen 'Sir' Alex Ferguson er nog trainer was. Zijn Franse ploegmaats zijn er duidelijk al aan gewend, zo blijkt uit onderstaand filmpje. Chelsea-spits Giroud heeft zelfs meteen een grapje in huis en begroet Pogba met 'Pikachu'.

Giroud calling Pogba his Pikachu 😂😂😂 pic.twitter.com/bftotTthP7 Lana(@ Cocolitooo) link

Een ontmoeting die pijnlijk was voor Pogba, was die met Wissam Ben Yedder. Die zorgde er haast eigenhandig voor dat Manchester United vorige week werd uitgeschakeld in de Champions League door Sevilla. Zo zag Pogba, die op het uur Fellaini kwam vervangen bij 0-0, Ben Yedder snel na zijn invalbeurt twee keer scoren. Dat was ook Deschamps niet ontgaan en de Franse bondscoach beloonde de spits, dit seizoen goed voor 8 goals in 6 CL-wedstrijden, met een eerste selectie. Ben Yedder kon het alvast niet laten Pogba even te kijk te zetten op Twitter. "Even goede vrienden", zette hij er, vrij vertaald, ironisch bij.

No hard feelings 🙈❤️ @paulpogba pic.twitter.com/xkCwisZpkb Wissam Ben Yedder(@ WissBenYedder) link

New Hair bleu pour les bleu super Saiyan bleu @equipedefrance Een foto die is geplaatst door null (@paulpogba) op 19 mrt 2018 om 11:45 CET