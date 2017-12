Van gepeste jongen naar een van de meest populaire kerels op internet: Keaton krijgt steun uit onverwachte hoek na posten van emotionele video Hans Op de Beeck

06u00 0 Facebook Kimberly Jones Keaton Jones. Time-out Na de zoveelste pestpartij op een school in het Amerikaanse Tennessee, was Keaton Jones het beu. In een ontroerend pijnlijke video kaartte hij het pestgedrag aan, waarna de kracht van het internet zijn werk deed. De video is al 18 miljoen keer gedeeld en Keaton krijgt nu ook volop steun vanuit de wereld van het UFC, de meest beruchte kooivechters.

Meet Keaton Jones a very smart little boy who is being bullied at school. This video is heartbreaking!! I want to bring Keaton to Vegas and hang out at UFC Headquarters. If anyone knows how i can reach the family please let me know. Thank u everyone pic.twitter.com/BR8c4ldDFc Dana White(@ danawhite) link

Thank u all for helping try to find Keaton. 1000% greatest post and response in my social media history. This kid is special and we all feel it. Dying to meet him!! Dana White(@ danawhite) link

De sociale media gebruikt hij vooral om controverse en dus publiciteit voor zijn gevechten te creëren. Maar nu staat hij perplex, Dana White - de grote baas annex promotor van het UFC (Ultimate Fighting Championship, zeg maar de Champions League van het MMA of kooivechten). Zoveel reactie op een post had hij nog nooit gehad. En dat wil wat zeggen voor de man achter 'The Money Fight' tussen Mayweather en McGregor in augustus van dit jaar.

rv Dana White (l) met Conor McGregor.

De video waarin Keaton vertelt hoe hij gepest wordt en meteen ook zijn steun uitspreekt aan andere jongens en meisjes die gepest worden, laat ook niemand onbewogen. Terwijl hij tranen met tuiten weent, legt hij uit dat hij te veel schrik heeft om 's middags de refter op te zoeken. "Waarom pesten ze?", vraagt Keaton zich af. "Wat is het nut ervan? Wat vinden ze er leuk aan om zo gemeen te zijn tegen onschuldige mensen. Het is niet OK."

"Ze lachen met mijn neus. Ze zeggen dat ik lelijk ben. Dat ik geen vrienden heb. Ze gooien melk of brood naar mij, steken ham in mijn kleren. Ik vind het niet leuk dat ze dat met mij doen en ik vind het al helemaal niet leuk dat ze dat ook met anderen doen want het is niet OK. Sommige mensen zijn anders maar daarvoor hoeven ze geen kritiek te krijgen. Het is hun fout niet. Als je gepest wordt, probeer er niet mee in te zitten... Het is moeilijk, maar ooit zal het beteren."

We kennen allemaal dat gevoel graag ergens bij te willen horen, maar slechts enkelen weten echt hoe het voelt nergens bij te horen. Kimberly, moeder van Keaton Jones

Het is de moeder van Keaton, Kimberly Jones, die de video op haar Facebook postte. En erbij schreef: "Keaton vroeg me dit om te posten NADAT ik hem OPNIEUW moest komen oppikken op school omdat hij het niet durfde te blijven middageten. Mijn kinderen zijn alles behalve perfect en thuis kan hij zich gedragen als een echte jongen. Maar normaal doet hij het goed op school. Praat met jullie kinderen... We kennen allemaal dat gevoel graag ergens bij te willen horen, maar slechts enkelen weten echt hoe het voelt nergens bij te horen."

Lesje leren

De video raakt het hart van menig topsporter, waaronder enkele vermaarde UFC-kampioenen. Zowel het vrouwelijke uithangbord Paige VanZant, Daniel Cormier, de beste bij de light heavyweights, en Tyron Woodley, wereldkampioen bij de welters, steunen Keaton openlijk. "We willen je laten weten dat je in het UFC vrienden hebt. Hoe slecht en somber je je ook mag voelen, weet dat je vrienden hebt die je willen steunen. Het is niet verkeerd om anders te zijn. Onthoud dat je uniek bent en dat je leven een doel zal hebben. Dat er een manier is om anderen te inspireren door alle tegenslag die je ondervindt." Maar ook de populaire golfster Paige Spiranac, NBA-club Memphis Grizzlies en de bekende Britse bokser Tony Bellew steken Keaton een hart onder de riem. Die laatste wil Keaton meteen al enkele keren onder de arm nemen om hem wat knepen van het vak te leren opdat de pesters hun verdiende lesje zouden krijgen.

@Lakyn_Jones please let me know how I can get in touch with your family. I would love to meet Keaton and have him come to @KnoxMma and spend some time with us! Ovince Saint Preux(@ 003_OSP) link

I would love to come meet this guy and provide bodyguard services!!!Connect me as well!!!! Bullies suck!! I won’t stand for it! https://t.co/8IAdTC7Smm Paige VanZant(@ PaigeVanzantUFC) link

Hey Keaton I think you’re pretty cool and I’d love to come have lunch with you! Say something nice to someone today. Bullying is never okay. https://t.co/FJZEBoYlsa Paige Spiranac(@ PaigeSpiranac) link

@Lakyn_Jones Hey there, we saw Keaton’s video & we want to help. Please follow back so we can DM you! #StandWithKeaton Memphis Grizzlies(@ memgrizz) link

This is truly heartbreaking! I’d love to teach this kid to fight and believe me the bullies would never bully anyone again after a good crack on the chin! Bully = Coward 😔 Tony Bellew(@ TonyBellew) link

Ook celebrities uit de filmwereld laten van zich spreken. Acteur Chris Evans nodigde Keaton al uit om de première van the Avengers in Los Angeles bij te wonen, terwijl Millie Bobby Brown, de ster uit Netflix-serie 'Stranger Things' waarin pesten ook een thema is, en Suits-ster Patrick J. Adams hem ook moed inspreken.

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi Chris Evans(@ ChrisEvans) link

Keaton, this is so accurate. Why do people do this? I think your sooo cool Keaton! I wanna be your friend ( but srsly) ur freakin awesome ❤️ https://t.co/LD7Q762bL9 Millie Bobby Brown(@ milliebbrown) link

We hear you #KeatonJones. I was bullied constantly growing up. And could never have put into words what you have. It does get better. And it gets better because of who are and what you know and how you share it with all of us. Thank you for your courage. https://t.co/P4cCQtkAnB Patrick J Adams(@ halfadams) link