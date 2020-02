Van een oppas van 17 euro per uur naar een ‘alimentatie’ van 100.000 euro: de WAG van Ronaldo ODBS

Bron: Telecinco 1 Time-Out Als dank vooral om voor hun vier kinderen te zorgen. En om zelf ook toch wat te kunnen uitgeven. Georgina Rodriguez (26) krijgt van Cristiano Ronaldo maandelijks tot 100.000 euro per maand, stelt het Spaanse ‘Telecinco’ - zender die dicht bij de verloofde van ‘CR7' staat.

Begin deze maand stond Georgina Rodriguez nog volop in de schijnwerpers, toen ze grote sier maakte als presentatrice op het Festival di Sanremo, een in Italië vermaard en meerdaags muziekfestival. Een optreden dat de Spaanse op de kaart moest zetten in het Italiaanse showbizzlandschap. Ondanks dat Georgina een bijwijlen wat zenuwachtige indruk naliet, werd dat een geslaagde opdracht. Niet in het minst omwille van de aanwezigheid van Cristiano Ronaldo op de eerste rij, ook omdat ze het publiek als een van de afsluiters van het festival verraste met een tango. In volledig zwarte outfit, gaf Georgina het beste van zichzelf op ‘Roxanne’, de soundtrack van de film ‘Moulin Rouge'. En de gage die ze kreeg voor het presenteerwerk, stortte ze integraal door aan een kinderhospitaal in Turijn.

Het optreden van Ronaldo’s WAG (Wives and Girlfriends) zorgde alvast voor de nodige aandacht in haar persoontje. En dan moet je bij het Spaanse Telecinco zijn, zender die al eens uitpakt met een exclusief interview met Georgina en momenteel bezig met een documentaire rond haar jeugdjaren in Jaca, een Pyreneeënstadje in het noordoosten van Spanje. Met de nadruk op het moeilijke leven dat het gezin-Rodriguez daar leidde. Haar Argentijnse papa Jorge, een gewezen voetballer, wordt daar alom geprezen als een goede en voorname man. Maar die de foute vrienden leerde kennen en uiteindelijk in de gevangenis belandde.

Zelf wou ‘Gio’ balletdanseres worden, maar omdat Jorge en haar Spaanse mama, Ana, geen geld hadden om haar naar de dansschool te sturen, moest ze die droom opbergen. Al snel raakte ze het leven in Jaca beu, in kleine appartementen en zwoegend als serveerster om wat bij te verdienen. Ze trok dan maar naar Engeland, vastberaden om het Engels onder de knie te krijgen en een toekomst uit te bouwen. Over het Kanaal kwam Rodriguez terecht in Bristol, waar ze werkte als ‘au pair’ goed voor 17 euro per uur. Terug in Spanje en dromend van een carrière in de modewereld, ging ze aan de slag in een Gucci-winkel in Madrid. Toen ze daar ene Cristiano Ronaldo tegen het lijf liep, zou niets ooit nog hetzelfde zijn voor Georgina.

Vooral omdat Rodriguez niet alleen met Cristiano leeft, maar ook naast Cristiano Jr. En enkele jaren later ook naast Eva en Mateo, de tweeling die Ronaldo via een surrogaatmoeder kreeg. Dat doet ‘Telecinco’ stellen dat Georgina maandelijks een slordige 100.000 euro overgeschreven krijgt van de Portugese wereldster. Voor het onderhoud van de kinderen (in 2017 beviel Georgina van een dochtertje, Alana Martina) en voor persoonlijke uitgaven. 'Peanuts’ natuurlijk voor een voetballer die jaarlijks 99 miljoen euro opstrijkt: 59 miljoen aan loon en bonussen; 40 miljoen via sponsoring en merchandising.

Maar ook Georgina zelf doet het niet slecht. Met 16,5 miljoen volgers op Instagram (bedankt, Cristiano!) mag ze zich influencer noemen. Voor elke commercieel gerelateerde post vangt ze 11.000 euro. Interessante opdrachten in de modellenwereld: graag. Een interview? Daar vraagt ze tot 100.000 euro voor. Geld dat het koppel duchtig laat rollen. Op tijd en stond vakantie op privéjachten, een horloge van 440.000 euro. Of extravagante cadeaus op verjaardagen. Zo trakteerde Georgina haar Cristiano voor zijn 35ste onlangs op een splinternieuwe SUV: een Mercedes-Benz AMG-klasse G63, waarvoor je 180.000 euro voor de goedkoopste versie betaalt. Dan dans je al wel eens een tango op het Festival di Sanremo.