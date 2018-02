Van der Gijp & co op het matje geroepen na grap rond Bo van Spilbeeck: "Niemand snoert ons de mond" Leon van Wijk

04 februari 2018

18u53

Bron: AD.nl 639 Time-out De inmiddels beruchte transgendergrap rond Bo Van Spilbeeck in de Nederlandse talkshow Voetbal Inside op de commerciële omroep RTL, blijft nazinderen bij onze noorderburen. De ophef ontstond vrijdagavond toen analist René Van der Gijp inhaakte op het nieuws dat VTM-journalist Boudewijn van Spilbeeck voortaan door het leven gaat als vrouw. Dat was ook in Nederland groot nieuws, nadat Bo Van Spilbeeck en Cathérine Moerkerke te gast waren in het drukbekeken tv-programma De Wereld Draait Door.

René meldde grappend dat hij vanaf nu 'Renate' heet en verscheen met een blonde pruik op aan tafel. Voetbal Inside-analist Johan Derksen is totaal niet bang voor een advertentieboycot of een standje van RTL. Het was volgens Derksen simpelweg satire 'zonder kwade bedoelingen' en alle ophef vindt hij enorm kleinzerig. "Niemand snoert ons ooit de mond."

"Chagrijnig land vol ethische watchers"

De grappen in Voetbal Inside zijn soms plat en hard. Smakeloos ook, erkent Johan Derksen in gesprek met onze collega's van AD.nl. Maar van de huidige ophef over een bepruikte Van der Gijp snapt hij werkelijk niets. "Je kunt je altijd afvragen of een grap geslaagd is'', zegt Derksen. "Maar wij doen alles met een glimlach. En dat is precies wat Nederland mist. We zijn een chagrijnig land geworden, vol ethische watchers die hopen je op een verkeerde uitspraak te betrappen."

Zelf vond Johan, die vooraf niet wist wat Van der Gijp van plan was, de grap helemaal niet verkeerd. "In de grachtengordel (Amsterdam, red.) juichte iedereen daarvoor'', zegt Derksen. "Maar ik ben een jongen van de provincie. Ik vind dat een beetje raar. Als die man happy is met een paar nylons aan, vind ik dat prima. Maar ik mag daar wel grapjes over maken."

Wat zou voor Heineken leuker zijn? 700.000 drinkende mannen die kijken, of hun oren laten hangen naar drie transgenders die op hun teentjes getrapt zijn? Voetbal Inside-analist Johan Derksen

Daar denken de linkse oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en meerdere belangengroepen anders over. Zij hekelden Van der Gijps 'transfobe' actie en riepen de sponsoren van het programma (waaronder Heineken en Gillette) op om de stekker eruit te trekken. Maar dat gaat echt niet gebeuren, denkt Johan. "Wat zou voor Heineken leuker zijn", vraagt hij. "700.000 drinkende mannen die kijken, of hun oren laten hangen naar drie transgenders die op hun teentjes getrapt zijn?"

Toch staat Derksen een gesprek met zender RTL te wachten. Volgens de zender hebben de heren van Voetbal Inside alle vrijheid, maar moeten ze niet overal grappen over maken. "Wat RTL ervan vindt, is het laatste dat mij interesseert", zegt Johan, die stelt dat de zender zich nooit met de inhoud van het programma mag gaan bemoeien.

"Wat willen ze dan?", vervolgt hij. "Van ons een weggooishow maken, een tweede Humberto (doelend op de talkshow Humberto Late Night van presentator Humberto Tan, red.)? Waar glimlachende RTL-sterretjes zitten die net drie woorden achter elkaar kunnen zeggen? Wij zijn het enige programma waar mensen nog eerlijk kunnen zijn.''

RTL kan natuurlijk wel besluiten het programma van de buis te gooien. "En dan zijn we even goede vrienden", zegt Johan. "Wij blijven ons ding doen. We zijn financieel niet onafhankelijk, maar geestelijk wel. Niemand snoert ons ooit de mond."

Johan moet nu al lachen bij de gedachte dat Voetbal Inside morgen weer te zien is in de Nederlandse huiskamers. De mannen komen vast en zeker op het onderwerp terug. Tot die tijd laat Johan iedereen maar kletsen. "Ik slaap er geen seconde minder om."

Lompheid mag

Voetbal Inside, waarin eerder ook werd gezegd dat homo's beter kapper dan voetballer kunnen worden, lag in het verleden vaker onder vuur. Zo noemden critici als Sylvana Simons en Sunny Bergman het voetbalpraatprogramma afgelopen december racistisch, seksistisch en homofoob. Ook zij riepen op tot een boycot. Hoewel de sponsoren zich niet konden vinden in sommige uitspraken van René van der Gijp en Johan Derksen, kwam die boycot er niet. Ook RTL vond dat de heren gewoon hun mening moeten kunnen geven. "Ook als die mening ongenuanceerd, lomp of controversieel is."



Zelf vond Van der Gijp, die seks tussen mannen eerder 'heel ranzig' noemde, de ophef overigens onzin. Hij deed zijn opmerkingen over homo's af als 'onhandigheid'. "Wat wij over homo's zeggen, weet je, het zijn allemaal plagerijtjes", aldus Van der Gijp. "Het interesseert me geen reet."